شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الاولى لعملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لوحن بأيديهن وابتسمن قبل التوجه إلى سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي سلمتهن إلى القوات الإسرائيلية

أفاد مراسل العربية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي تسلم المحتجزات الـ 4 .

وقبيل ذلك أظهر بث مباشر تسليم حركة حماس أربع مجندات إسرائيليات للجنة الدولية للصليب الأحمر .

وتم اقتياد الأربع إلى منصة في مدينة غزة وسط حشد كبير من الفلسطينيين في وجود العشرات من مسلحي حماس.

ولوحن بأيديهن وابتسمن قبل التوجه إلى سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ستسلمهن إلى القوات الإسرائيلية .

ونشرت حماس قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل، لافتة إلى أن 70 من الأسرى المفرج عنهم اليوم سيبعدون خارج غزة والضفة.

وقال مراسل العربية، في وقت سابق اليوم السبت، إن الصليب الأحمر تلقى إخطارا لدخول غزة وتسلم المحتجزات الإسرائيليات الـ 4، وإن مروحيتين هبطتا في معسكر رعيم، تمهيدا لنقلهن، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مركبات الصليب الأحمر تتوجه لمعبر كرم أبو سالم لتسلم أسرى فلسطينيين.