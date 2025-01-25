شكرا لقرائتكم خبر عن عيدروس الزبيدي يفاجئ الجميع ويعلنها بكل صراحة... هذا موقفنا من الانفصال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال اللواء عيدروس الزبيدي لقناة "دويتشه فيله" الألمانية: العودة إلى وضع ما قبل عام 1990 سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد و الميليشيات الحوثية تستغل القضية الفلسطينية لتحقيق أهداف عسكرية بحتة.

واضاف: الحوثيون استخدموا القضية الفلسطينية ذريعة لتجربة الأسلحة الإيرانية والحوثيون أساؤوا إلى القضية الفلسطينية أكثر مما أفادوها و تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أمر ضروري، كونهم يهددون الأمن الإقليمي والدولي.

واختتم:تحقيق السلام في اليمن يتطلب تعاونًا دوليًا وعربيًا مشتركًا و ردع الحوثيين عسكريًا يتطلب تعزيز الدعم العسكري النوعي لتحقيق التكافؤ معهم و الأوضاع تزداد سوءًا بسبب الانهيار الاقتصادي و تدهور العملة المحلية أثّر بشكل كبير على مستوى المعيشة و التفاوض والحوار المستمر مع المكونات السياسية مهم لتحقيق السلام والاستقرار.

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