شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...زوجه تستأجر بلاطجة لتأديب زوجها فكانت الفاجعة"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي صالح الحنشي:

تقابلا في عيادة دكتور كانو يتعالجو عنده من مرض واحد كانو مصابين به.التعارف اختتم بالزواج.. بعد مده قرر. الزوج بالزواج من امرأة اخرى .اعترضت الزوجه في البدايه. ولكن في نهاية الامر تدخل اخرون وحلو الخلاف بعد ان طلبت الزوجه ان يكتب الزوج الدور الثاني من البيت باسمها وشراء سياره للزوجه

بعد ان نفذ. الزوج مطالب الزوجه يبدو ان المطالب التي نفذها لها لم تشفي غليلها

فقررت الانتقام من الزوج. اتفقت مع صديقه لها على استأجار مجموعه من البلاطجه لضرب الزوج وتحطيم ساقيه اتفقتا على ان تدفع الزوجه 850 الف ريال لتنفيذ المهمه.تم تسليم نصف المبلغ ونصف سيتم دفعه بعد التنفيذ الصديقه لبت لها مطلبها.البلاطجة هاجموا الزوج في منزله ليلا ودقدقوه وزودو الضرب في معظم جسمه

نقلته الزوجه الى المستشفى .في المستشفى اكتشفو ان شده الضرب الذي تعرض له اصابه بفشل كلوياعتذر قسم الغسيل الكلوي عن اجراء عملية غسيل للمريض لان حالته متاخرهوابلغو زوجته ان تنقله صنعاء.واضاف:قامت بنقله.توفي في نص الطريق . واعادوه الى عدنقسم شرطة الشعب الذي كان يتابع القضية استلم الجثه عند مدخل عدن ونقلها الى مستشفى الجمهورية لتشريح الجثه.ومنع الزوجه من دفن جثة الزوج.واختتم:في اليوم التالي لموت الزوج جاءت صديقه الزوجه معزيه لكن اتضح لاحقا انها جاءت لاستلام النصف المتبقي من المبلغ

افتتح قسم شرطه الشعب التحقيق في القضيةوتم استدعا الزوجه.اعترفت بكل ماقامت به.وبمن ساعدها في. ارتكاب الجريمهوتم القبض على كل من. اشتركو في الجريمه..

يعني انه اصبح تنفيذ القتل مهنه .يمتهنها بعض الاشخاص. و عناوينهم ومعروفهمثلهم مثل المشتغلين باي مهن اخرى..