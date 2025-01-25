شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في تاريخ امريكا ...ترامب يعين يمنيا بالبيت الابيض"صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر رئيس الولايات المتحدة الامريكية، دونالد ترامب، تعيين يمني حاصل على الجنسية الامريكية، ضمن طاقمه في البيت الابيض (المكتب البيضاوي للرئيس الامريكي) بالعاصمة واشنطن، في سابقة اولى من نوعها بتاريخ الولايات المتحدة الامريكية.

وتداولت وسائل اعلام امريكية، خبر اختيار الرئيس ترامب الشاب الامريكي من اصول يمنية المهندس جمال السعدي اليافعي ضمن الفريق الجديد لإدارته والمقرر اعلانه رسميا خلال هذا الاسبوع. مشيرة إلى "دور السعدي في حملة ترامب الانتخابية".

موضحة أن "جمال السعدي (اليافعي) لعب دورا بارزا في حملة ترامب بالتنسيق مع سوزي وايلز رئيسة الحملة الانتخابية وكبيرة الموظفين في البيت الابيض حاليا". وأن تعيينه بالبيت الابيض "استحقاق للدور اليمني الامريكي في فوز ترامب" بالرئاسة.

ومنتصف نوفمبر 2023م، كشف سياسيون في الولايات المتحدة الامريكية عن نوايا الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن حرب اليمن، وتجاه جماعة الحوثي الانقلابية، وتصعيد هجماتها على الكيان الاسرائيلي وسفنه وسفن الشركات المتعاونة معه والدول الداعمة له، بزعم "دعم فلسطين وإسناد المقاومة في غزة ولبنان".

وقال المدير التنفيذي في مركز واشنطن لحقوق الانسان (WCHR_DC) ومسؤول المناصرة في مجلس الكونغرس الامريكي، سيف المثنى، في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا)، السبت (9 نوفمبر)، أن جميع دوائر القرار المقربة من ترامب تؤكد انه لا ينوي الحرب على الحوثيين.

مضيفا: إن "المعلومات والدراسات والبحوث ومراكز الأبحاث والدوائر المقربة في واشنطن تقول إن ترامب لن يخوض حربا ضد الحوثي، الإ إذا دفعت السعودية كُلفة تلك الحرب". وأردف: "إن ترامب سيمارس السياسة القصوى ضد الحوثيين وإعادة إدراجهم كجماعة إرهابية أجنبية كما فعل سابقاً".

وتابع: إن ترامب "سيعمل على تشكيل تحالف عربي لحماية البحر الأحمر!". معقبا على تعليق ناشط حوثي بأن جماعته مُصنفة امريكيا بقائمة الارهاب من بايدن، بقوله: "انت جماعة إرهابية عالمية، والتنصيف القادم هو جماعة إرهابية أجنبية وهذا التصنيف أكثر تشدّدا وفرق كبير بين التصنيفين!".