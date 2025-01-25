شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف السعودي والدولار اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، السبت 25 يناير 2025 #عدن: الريال السعودي: شراء: 571 بيع: 573 الدولار الأميركي: شراء: 2178 بيع: 2191 #صنعاء: الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 140.5 الدولار الأميركي: شراء: 535 بيع: 540

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