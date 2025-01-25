شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب... امريكا تقوم بهذا الشيء مع بن مبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة رويترز، نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أوجه التعاون من أجل وقف هجمات الحوثيين.

وشكلت مليشيا الحوثي تهديدا كبيرا على خط الملاحة الدولي في البحر الأحمر، جراء قصفها للسفن المارة هناك، وقصفها لعدد من المدن الإسرائيلية تخت مبرر دعم غزة.

بالمقابل تشن الولايات المتحدة وبريطانيا، وإسرائيل، قصفا جويا على عدد من المدن اليمنية في كلا من صنعاء والحديدة، مستهدفة المطارات والموانئ والبنية التحتية في المناطق اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.