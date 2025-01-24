دعوة حضور الأمسية الفنية بعنوان: حياة واعمال شاعر ابجدية البحر والثورة (سلطان الصريمي)

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عدن - ياسمين التهامي - �دعوكم اتحاد شباب الاشتراكي مديرية صالة - تعز حضور الامسية الفنية والثقافية، بعنوان: حياة واعمال شاعر ابجدية البحر والثورة "سلطان الصريمي" عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني... الزمن: يوم السبت الموافق 2025/1/25م المكان: مقر منظمة الحزب الاشتراكي تعز - المجلية - جوار مؤسسة الكهرباء، الساعة الثالثة عصرًا....

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