شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سياسية وأكاديمية يمنية بارزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيت اليوم الجمعة السياسية والأكاديمية اليمنية وهيبة فارع، بعد معاناة طويلة مع المرض، وكانت فارع قد شغلت منصب أول وزيرة لحقوق الإنسان في البلاد. ونعى اكاديميون وناشطون أستاذة كلية التربية بجامعة صنعاء، ورئيسة مجلس أمناء جامعة الملكة أروى، ولعبت دورا في تعزيز حقوق المرأة والطفل في البلاد.

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