شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي المسيمير في محافظة لحج يشكون وباء غامض يقتل مواشيهم. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الب اهالي مراكز الدريجة ونعمان وحبيل حنش ووادي الفقير في مديرية المسيمير بمحافظة لحج وزارة الزراعة والسلطة المحلية بالمحافظة بسرعة التدخل لمحاصرة وباء غريب يفتك بمواشيهم منذ ايام٠.. وقال اهالي المسيمير ان الوباء قتل المئات من الاغنام التي يملكونها وان سرعة انتشاره قد تمكنه من قتل كل المواشي في مناطق المسيمير٠.. واضاف اهالي المسيمير انهم يخشون من مخاطر هذا الوباء على حياتهم بعد ان تحولت بعض المناطق الى مكان ملوث بجثث مواشيهم الميتة...

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