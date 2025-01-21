شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القيادات الحوثية تغادر منازلها بصنعاء إلى أماكن مجهولة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية، أن العشرات من قيادات مليشيا الحوثي، غادرت منازلها في العاصمة المختطفة صنعاء، مصطحبة عوائلها إلى أماكن مجهولة.

وقالت المصادر، ان القيادات الحوثية غادرت صنعاء، خوفا من أي استهداف قد يتعرضون له جراء الغارات التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية.

واضافت أن تلك القيادات غادرت خلال الساعات الماضية مع عوائلها منازلهم في منطقة “حدة” “والسبعين” والجراف” الى أماكن مجهولة.