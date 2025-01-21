شكرا لقرائتكم خبر عن المواصفات والمقاييس في العاصمة عدن ترفض حلوى أطفال على شكل سجائر ومنتجات اخرى خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �امت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن برفض كمية من حلوى اطفال تم تصنيعها على شكل سجائر..

وقد سبق وان عممت الهيئة بحظر دخول اي منتجات مخصصة لشريحة الاطفال على شكل سجائر باعتبارها منتجات تروج للتدخين وتعاطي السجائر التي لا يخفى على احد مخاطرها الصحية الخطيرة ولما لهذه المنتجات من مخاطر كبيرة في تشجيع الاطفال وتوجيه سلوكهم نحو التدخين وتعاطي السجائر وتمنع المواصفات القياسية والتعاميم الصادرة عن الهيئة دخول مثل هذه المنتجات.ورفض 310 كرتون حليب كامل الدسم و 162 كرتون شراب صناعي بنكهة المانجو، مخالف للمواصفات القياسية في فترة الصلاحية.ورفض 50 كرتون حبوب شوكولاتة لاحتوائها على ملون صناعي مخالف للمواصفات القياسية..

هذا وعبر فرعها في محافظة تعز قامت الهيئة باتلاف 202 كرتون زيت طبخ مخالف للمواصفات في فترة الصلاحية، تم الاتلاف بمشاركة نيابة وزارة الصناعة والتجارة ومكتب الصناعة في المحافظة...

