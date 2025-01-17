شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم شاحنة محملة بالمفروشات وسط مدينة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تهم حريق هائل ، شاحنة محملة بالمفروشات، مساء الخميس، وسط مدينة تعز (جنوب) غرب اليمن). وقالت مصادر محلية، إن حريقا هائلا نشب في دينة تحمل مفروشات جوار مدرسة الشعب وسط مدينة تعز. ولم تتضح بعد أسباب الحريق الذي جاء بعد ساعات من اندلاع حريق في محطة غاز غربي المدينة. وشهدت عدد من المحافظات، خلال الأسابيع والأشهر الماضية، حرائق عدة، في محطات الغاز، والسيارات التي يتم تحويلها للعمل بالغاز بدلا من البنزين.

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