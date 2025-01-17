شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل يمني بعملية سطو في تينيسي الأمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الت مصادر حقوقية، إن شابًا يمنيًا قُتل خلال عملية سطو مسلح داخل متجر يعمل فيه في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية . وأضافت المصادر، أن الشاب اليمني الأمريكي سليمان إبراهيم العبدي قُتل برصاص عصابة مسلحة اقتحمت المتجر الذي كان يعمل فيه. ويأتي مقتل “العبدي”، في سياق سلسلة من جرائم القتل التي طالت العشرات من المغتربين اليمنيين في أمريكا، مع انتشار العصابات التي تستهدف المحلات التجارية في عدة ولايات. يقدر عدد اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 350 ألف يتوزعون على العديد من الولايات الأمريكية، لكن ورغم العدد القليل لليمنيين في أمريكا إلا أن حوادث القتل التي تطالهم باتت لافتة، وهو الأمر الذي لا يحدث لليمنيين في أي بلاد آخرى.

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