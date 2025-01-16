شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب الباصات يرفعون تعرفة نقل الركاب التربة-القريشة 100% والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قدم أصحاب الباصات الصغيرة التي تعمل بالغاز على رفع تعرفة النقل الداخلي في مديرية الشمايتين بواقع 100% على الرغم من عدم وجود أية زيادة في سعر الغاز. ورفعت الباصات التعرفة من 500 ريال للراكب الى 1000 ريال من التربة الى القريشة بطريقة مزاجية دون ان تتدخل السلطة المحلية في ضبط سعر التعرفة والتي تحمّلهم أعباءً كبيرة. وطالب المواطنون مدير مديرية الشمايتين عبد العزيز الشيباني ضبط أصحاب الباصات الذين أخذوا يُسعّرون أجرة الراكب متجاوزين السلطة المحلية التي لم تقم بأي إجراء قانوني ضدهم .

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