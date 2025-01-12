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عدن - ياسمين التهامي - nbsp; انطلاق برنامج مهنتي مسار لتأهيل الخريجين لسوق العمل بجامعة المهرة

بتنفيذ وتمويل من مؤسسة صلة للتنمية و كان عدد المشاركين : 30 متدرب ومتدربة و تضمن عنوان

الدورة الاولى : التفكير التصميمي درب فيها

المدرب الدولي عمر دومان

و استمر مدة الدورة اربعة أيام و ذلك

بتنسيق وترتيب من مركز التدريب والتاهيل وخدمة المجتمع بجامعة المهرة .

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