شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين تعقد اجتماعًا استثنائيًا بمأرب وتنتخب الرمال رئيسًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مأرب - خاص

عقدت الجمعية العمومية للرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين ، اليوم، اجتماعها الاستثنائي في مدينة مأرب، برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وبأشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت شعار "التضحية طريقنا إلى النصر".

وجاء الاجتماع استنادًا إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، بدعوة لإجراء انتخابات لتشكيل هيئة إدارية جديدة

وفي كلمته، أكد رئيس اللجنة الإشرافية المكلفة من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عبد الملك عباد أهمية اختيار هيئة إدارية جديدة قادرة على تحمل المسؤولية مشددًا على ضرورة ممارسة أعمالها بشفافية وكفاءة لتحقيق أهداف الرابطة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام السابق بشير الخطابي، استعرضت الجمعية العمومية تقرير الأداء السابق، وتمت مناقشة الملاحظات المقدمة من الأعضاء، قبل إقراره بعد إجراء التعديلات اللازمة. كما ناقشت الجمعية الوثائق التنظيمية والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي، وصادقت عليها بالإجماع.

وفي أجواء اتسمت بالشفافية والديمقراطية، جرى انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة، وجاءت النتائج كالتالي:

الهيئة الإدارية الجديدة:

أحمد سيف مبارك الرمال – رئيسًا

محمد راجح عبدالله جعدان – أمينًا عامًا

أمين مبخوت علي الغليسي – مسؤولًا ماليًا

مرسل صالح محسن عجيان – وحدة الإيواء والتسكين

علي حمد حسن شملان – وحدة التأمين الغذائي

عبده عمر سالم نور – وحدة الرعاية الصحية

عبدالسلام شايف صلاح الشويع – وحدة الشؤون القانونية

عبدالله علي صالح البخيتي – وحدة الإحصاء والمعلومات

عزام أحمد قائد سعيد – وحدة الشكاوى والمتابعة

عباس علي حسين يعقوب – وحدة البرامج والمشاريع

بشير محمد محمد الخطابي – وحدة العلاقات

محمد يحيى قناف ناشر – وحدة التأهيل العلمي والمهني

حذيفة محمد محمد الداعري – وحدة الشؤون الاجتماعية

صالح حسين محمد اللعوط – وحدة الشؤون الإعلامية

عنان ضيف الله محمد البيل – وحدة التخطيط والدراسات



لجنة الرقابة والتفتيش:

خير الله عبدالله علي البرح – رئيسًا

منير عبدالله علي الصباحي – نائبًا للرئيس

سالم سنان صالح فرحان – مقررًا

عبدالله علوي محمد العمري – عضوًا

ثابت عبده حسين طنين – عضوًا



وعقب الاجتماع، أكد رئيس الهيئة الإدارية الجديدة، أحمد سيف الرمال، التزام الرابطة بمواصلة العمل على متابعة مطالب الجرحى والمعاقين لدى الجهات الحكومية ، لتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية وتوفير السكن والعلاج والمرتبات والسعي لإنشاء صندوق خاص لدعم المعاقين.

وأشار الرمال إلى أن الهيئة ستعمل على تنفيذ توصيات الاجتماع داعيًا كافة الجهات المعنية إلى التعاون لتحقيق أهداف الرابطة بما يخدم الجرحى والمعاقين المتضررين من الحرب ويعزز دورهم في المجتمع.