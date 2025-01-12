شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف المهرة يُدشن مسابقة الأوقاف للقرآن الكريم بمشاركة عدد 70 مشاركًا ومشاركًة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن الوكيل الأول لمحافظة المهرة العميد دكتور مختار بن عويض الجعفري ، ونائب مدير عام مكتب الأوقاف الدكتور محمد أحمد الشاوش ، اليوم الأحد بديوان المحافظة، مسابقة الأوقاف للقرآن الكريم لعدد سبعون مشاركا ومشاركة. وفي مستهل التدشين عبر العميد بن عويض عن شكره لوزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبه ومحافظ محافظة المهرة الاستاذ محمد علي ياسر ، على جهودهم المبذولة في خلق روح التنافس بين الشباب في مجال حفظ القرأن الكريم . وأكد بن عويض على ضرورة دعم هؤلاء الأشبال الذي سيكون لهم دور في قيادة البلاد وأنهم خير من يمثل المجتمع، منوها الجهود التي تبذلها قيادة مكتب الأوقاف في مختلف المجالات. من جانبه أشار نائب مدير عام مكتب الأوقاف الدكتور محمد الشاوش إلى ان المسابقة أُقيمت بهدف اختيار ممثلين لمحافظة المهرة في مسابقات قادمة ستقام بالعاصمة المؤقتة عدن تمهيدا لترشيح الفائزين للمسابقة الدولية وتمثيل اليمن في الخارج.

كانت هذه تفاصيل خبر أوقاف المهرة يُدشن مسابقة الأوقاف للقرآن الكريم بمشاركة عدد 70 مشاركًا ومشاركًة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.