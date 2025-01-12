شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :اقتربت ساعة الصفر...رئيس هيئة الاركان بالجيش السعودي يلتقي بقائد القوات المركزية الامريكي ومصادر تكشف نتائج اللقاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واشنطن توافق على بيع طوربيدات إلى الرياض بـ 78 مليون دولار

التقى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق الأول مايكل كوريلا، إذ جرى في أثناء الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وفي السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة وافقت على بيع طوربيدات للسعودية، إذ يصل عددها 20 طوربيدًا خفيف الوزن من طراز MK 54 MOD 0 مقابل 78.5 مليون دولار، وفقًا للبنتاغون.

ويقول البنتاغون: "إن البيع المقترح من شأنه تحسين قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تطوير قدراتها في مجال الحرب المضادة للغواصات".