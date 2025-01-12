شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي بارز يدعو محاميي تعز إلى هذا الأمر بشأن قضية أسرة غدير الشرعبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ل الصحفي البارز عبدالرحمن انيس : أتمنى من محاميي مدينة تعز أن يتبنوا قضية أسرة غدير الشرعبي ويترافعوا عنها بشكل مجاني، تقديرًا لظروفهم ودعمًا لتحقيق العدالة. واختتم: كما أطالب مجلس القضاء الأعلى بسرعة التدخل والتوجيه بإجراء محاكمة مستعجلة، أسوةً بباقي قضايا الرأي العام التي حظيت بمعالجات قضائية عاجلة.

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