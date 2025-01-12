شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ....وفاة رجل اعمال بارز ونجله بحادث مروري مروع شرق عدن"صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفى رجل اعمال ونجله بحادث مروري مروع في خط العلم الرابط بين ابين وعدن.

وقالت مصادر لكريتر سكاي:توفى رجل الاعمال الشاب عبدالرزاق الشقيري ونجله بحادث مروري بخط العلم صباح اليوم.

وتم تشييع الشاب عبدالرزاق ونجله الى مقبرة جعار.

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