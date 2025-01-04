شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار ...وزير المالية يكشف رسمياً قرب صرف مرتبات الموظفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ف وزير المالية بحكومة صنعاء عبدالجبار أحمد بشرى سارة لجميع موظفي الدولة بشأن موعد صرف نصف الراتب وفق آلية الصرف المقرة قانونا. وقال وزير المالية: “ننتظر فقط صدور كشوفات المرتبات من وزارة الخدمة المدنية لصرفها حسب الخطة والآلية المعتمدة وفقًا للقانون والقرارات المنظمة للتنفيذ، وعلى كل حال سيبدأ الصرف خلال الأسبوع القادم بإذن الله”. واضاف: “بخصوص ملف مرتبات موظفي الدولة، تم تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية وفقًا للقانون وأصبحت فاتورة مرتبات موظفي الدولة لقائمة الصرف الشهرية جاهزة”. وأكد وزير المالية أنه سيتم توضيح آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير وغيرها، أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية والذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة. وبخصوص صغار المودعين، اشار إلى أنه تم تسديد نحو 467 ألف مودع من صغار المودعين خلال يومين، وهو ما يمثل 90% من إجمالي الأفراد الدائنين للحكومة.. مؤكدا أنه تم تغذية حساباتهم فعليًا في البنوك الحكومية والتجارية، وسوف يستمر التسديد في الفترة القادمة للمتبقين من صغار المودعين على دفعات شهريًا.



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