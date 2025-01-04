شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات عسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء وحالة من الرعب بين المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت مليشيات الحوثي ظهر اليوم السبت 4 يناير 2025 منزل العقيد علي البعلول في حي الأعناب بصنعاء، باستخدام سبعة أطقم عسكرية.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيات اقتحمت المنزل بقوة، مما أثار حالة من الرعب والهلع بين النساء والأطفال الموجودين في المنزل. وبعد ترويع أفراد الأسرة، قامت المليشيات باعتقال ابن العقيد، محمد البعلول البالغ من العمر 30 عامًا، ونقلته إلى جهة مجهولة.

يُذكر أن العقيد علي البعلول كان يشغل منصب ضابط إشارة في القيادة العامة قبل أن يتم استهدافه من قبل المليشيات الحوثية.