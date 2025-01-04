شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب فيديو وصور للامير الوليد بن طلال مع مديرة اعمالة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو أظهر صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال برفقة مديرة أعماله . وأظهر المقطع الأمير الوليد بن طلال وهو يتجول في أحد مراكز التسوق برفقة عدد من الأشخاص ومديرة أعماله .



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