شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس العليمي يتدخل بقضية غدير الشرعبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن موقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن قضية مقتل والد غدير الشرعبي الحاج سيف محمود فرج الشرعبي واكدت المصادر ان القضية دخل فيها الرئيس العليمي بشكل مباشر وأعطاء مهلة لمحافظ تعز وقائد المحور ومدير الأمن للقبض على القاتل مالم ستكون هناك قرارات صارمة ضد الجميع



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