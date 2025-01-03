شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو ...المجلس السياسي في عدن يفاجئ الجميع ويدعوا الى تحرك عاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر مجلس عدن السياسي الموحد بيانا دعا فيه الى وقف معاناة اهالي عدن .

واكد المجلس على ضرورة تحرك حكومي عاجل الى جانب التحالف العربي باعتبار جميع هذه الاطراف مسئولية مباشرة عن وضع المدينة .

وجاء في البيان :" بيان سياسي



ان مجلس عدن السياسي الموحد من منطلق شعوره بمعاناة الوطن والمواطن واحساسه بالمسؤولية الوطنية تجاهما ، ومن اعتزازه وتمسكه بالانتماء والولاء للوطن ، فإن مجلس عدن السياسي الموحد وبذون تردد وبصوت عال يسجل ادانته واستنكاره لما وصلت اليه الخدمات من تدمير مقصود منظم وممنهج للخدمات العامة من كهرباء وماء وصحة وتعليم ونظافة وغيره ، وكما يدين التدمير للخدمات فانه يحمل مسؤولية هذا التدمير المقصود المنظم والممنهج شركاء سلطة امر الواقع بالمناصفة المفروضة على عدن بالإكراه ، ومعهم ماتسمى دول التحالف العربي ( السعودية والإمارات ) الكفيلان لسلطة أمر الواقع بالمناصفة .

ان ما تعيشه عدن ويعاني منه كل مواطن في عدن من عدم توفر الخدمات المقصود المنظم والممنهج هو نتاج المناكفات والمماحكات السياسية بين شركاء سلطة امر الواقع بموافقة الكفيلان في اطار صراعهما على فرض الهيمنة والنفوذ في عدن .

وعليه فإنا في مجلس عدن السياسي الموحد نرفض رفضا قاطعا ان تكون عدن حلبة للمناكفات والمماحكات السياسية لأجل السلطة ولا ساحة للصراع الإقليمي اوالدولي لفرض الهيمنة والنفوذ ، كما نرفض وبشدة ان يكون المواطن في عدن ضحية المناكفات والمماحكات السياسية بين شركاء سلطة امر الواقع ، والصراع الإقليمي بين دول ماتسمى التحالف ( السعودية والإمارات ) على فرض الهيمنة والنفوذ في عدن ،،، ونقول للجميع ارفعوا أيديكم عن عدن وأرحلوا عنها طالما أردتم ان تكونوا سببا لتدميرها وقتل مواطنيها ،،،، كما ان ندعوا كل القوى الوطنية الخيرة والشريفة في عدن خاصة وعموم اليمن للوقوف مع عدن ( أرض وانسان ) في رفض التدمير المقصود والمنظم والممنهج للخدمات فيها ، كما ندعوا كل مواطن في عدن بعدم السكوت وكفاية صمت ، والخروج للشارع لاعلان ثورة غضب المواطن ضد سلطة امر الواقع بالمناصفة المفروضة بالاكراه على عدن ، وكذا على ماتسمى دول التحالف ( السعودية والإمارات ) يعلن فيه المواطن في عدن رفضه حياة الذل والفقر والجوع والمرض والإهانة ، ويعلنها بصرخة مدوية ، اما حياة كريمة او موت بشرف .



صادر عن

مجلس عدن السياسي الموحد

عدن

3 يناير 2025م

