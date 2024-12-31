شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يكشف عن توجه سعودي جاد بشأن اليمن .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر برلماني يمني، عن توجه جاد لدعم الحكومة وتفعيل أدائها، من قبل التحالف من قبل التحالف العربي، والمملكة العربية السعودية.

وقال البرلماني، محمد مقبل الحميري، إنه "مع بداية العام الجديد نشعر ان هناك توجه رئاسي وأيضا من قبل التحالف وخاصة المملكة لدعم الحكومة وتصحيح مسارها ، تحت قيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وزملائه اعضاء المجلس".

والمواطنين الذين يسكنون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي ومليشياته اكثر شوقاً لهذا التوجه لانهم قد ضاقت عليهم الحياة بسبب الممارسات الأجرامية الحوثية"، حسب تعبيره.

وأضاف الحميري: "نأمل ان يتحول هذا الاحساس بالتوجه إلى خطوات عملية على الارض ويكون عام 2025 هو عام الخلاص

مخاطبًا رئيس مجلس القيادة، بالقول: "فأمضِ قدماً أخي وقائدنا رئيس مجلس القيادة الرئاسي وستجد الشعب كل الشعب معك وخلفك مسانداً وموآزراً ، فالثقة بك كبيرة ،وتمثل قول الشاعر/ إذا كنت ذا رأيٍ فكن ذا عزيمةٍ فإن فساد الرأي أن تتردّدَا.