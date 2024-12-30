شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رئاسي بإعفاء مسؤولين في رئاسة الوزراء من مهامهم وإحالتهم للتحقيق (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أظهرت وثيقة صادر من مجلس القيادة الرئاسي، بان المجلس اصدر قراراً باعفاء كلا

من أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء ومطيع دماج أمين عام رئاسة الوزراء وعلي النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء وإحالتهم جميعًا للتحقيق.

واتخذ المجلس قرارا بوقف المذكورين اعلاه عن العمل وتكليف الجهات المختصة باستكمال التحقيقات فيما نسب الى كل منهم ورفع النتائج للمجلس خلال شهر من تاريخه، على ان ينفذ القرار بالوسائل الادارية المناسبة.

وحدد القرار على ان يبدأ تنفيذه من تاريخ 18 ديسمبر 2024م وينتهي بتنفيذ أحكامه.