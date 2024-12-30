شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يشيعون 6 من مقاتليهم و4 ضحايا للغارات الإسرائيلية.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �يعت جماعة الحوثيين دفعة جديدة من مقاتليها، يُعتقد بأنهم قضوا في مواجهات مع القوات الحكومية، إضافة إلى ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على موانئ الحديدة، غربي اليمن.

وبحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين، فإن الجماعة، شيعت، الأحد، في العاصمة صنعاء، جثامين 6 من مقاتليها، كلهم ضباط، إذ يحمل أحدهم رتبة مقدم، وثلاثة نقباء، بالإضافة إلى ملازم أول ومساعد.

وكانت الجماعة، قد شيعت، السبت، جثامين أربعة من ضباط المقاتلين، دون أن تشير إلى مكان وزمان مقتلهم، مكتفية بالقول إنهم "استشهدوا في جبهات العزة والكرامة".

هذا وارتفع عدد مقاتلي الجماعة الذين سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى 57 مقاتلاً.

في غضون ذلك، شيعت الجماعة في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتها، جثامين 4 قتلى، قالت إنهم "سقطوا خلال جريمة استهداف العدوان الصهيوني لمينائي الحديدة وراس عيسى الخميس الماضي".

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