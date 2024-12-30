شكرا لقرائتكم خبر عن يعتقد أنها إيرانية وكانت في طريقها للحوثيين.. ضبط كمية مخدرات كبيرة في بحر العرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت القوات المشتركة العاملة في تأمين المياه الدولية في المحيط الهندي وخليج عمان وبحر العرب، أنها تمكنت من ضبط ما يقرب من 4.4 أطنان من المخدرات في بحر العرب، جنوب اليمن، في أحدث عملية لمكافحة نقل المواد غير المشروعة وتحقيق الأمن البحري والاستقرار في المنطقة.

ورجحت مصادر بحرية أن تكون هذه الشحنة تابعة لجهة إيرانية تقوم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر سفن شراعية، وكانت في طريقها إلى سواحل يمنية بهدف إيصالها إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقالت القوات البحرية المشتركة (CMF)، في بيان صحفي، أصدرته الأحد، إن سفينة البحرية الفرنسية (FS Floreal)، وفي إطار دعمها لعمل قوة المهام (150) بقيادة باكستان، نفذت عمليتي ضبط ومصادرة لـ4.390 طن من المخدرات غير المشروعة في شمال بحر العرب، خلال شهر نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف البيان أن سفينة "فلوريال" نفذت في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، عملية اعتراض ناجحة لقارب شراعي، كان يحمل على متنه 3,866 كيلوغراماً من المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك 3.5 طن من الحشيش، و341 كيلوغراماً من الميثامفيتامين، و25 كيلوغراماً من أقراص فينيثيلين.

وأشارت القوات المشتركة إلى أنه وفي أعقاب العملية الأولى، واصلت السفينة الفرنسية التحقيق في القوارب الشراعية على طول طرق التهريب المحتملة، مما أسفر عن اعتراض ناجح آخر في 17 نوفمبر الماضي، لقارب شراعي كان يحاول تهريب 467 كيلوغراماً من الميثامفيتامين و57 كيلوغراماً من الهيروين، وجرى "إتلاف كل الكميات المصادرة في البحر، بهدف تعطيل جهود تهريب المخدرات وردع المهربين عن هذه الأعمال".

