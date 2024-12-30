شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية تدك منزل قيادي حوثي بارز وثكنات عسكرية ومنشآت نفطية والان مع التفاصيل
وقالت مصادر محلية، ان غارتين استهدفتا ثكنة عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، قرب منشأة رأس عيسى، فيما طالت غارة أخرى منزلاً يُعتقد أنه يعود لقيادي بارز في القوات البحرية التابعة للحوثيين في منطقة رأس عيسى.
أما الغارة الرابعة، فاستهدفت ثكنة عسكرية حوثية في محيط ميناء الصليف. وحتى اللحظة، لم تُصدر جماعة الحوثي أي تعليق رسمي على هذه الغارات.
وتأتي هذه الغارات بعد تحذيرات متكررة أطلقتها حكومة الكيان الإسرائيلي ضد مليشيا الحوثي في اليمن، وسط أنباء عن استعداد جيش الكيان لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع في اليمن.
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