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عدن - ياسمين التهامي - الصين تكشف عن نموذج اسرع قطار عرفه التاريخ
قدمت شركة السكك الحديدية الصينية (CR) نموذجًا أوليًا لقطار CR450 فائق السرعة، الذي يصل سرعته إلى ما بين 400 و450 كيلومترًا في الساعة.
وأعلنت الشركة عبر بيان رسمي على منصة WeChat، أن هذا القطار الجديد سيعمل على تحسين كفاءة النقل في البلاد بشكل كبير في المستقبل القريب.
تشير الخصائص التقنية للقطار إلى وجود مسافة كبح أقصر، وثبات أكبر، ونظام تحكم محسن، مما يعزز من مستوى الأمان والراحة وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بالقطارات الأخرى.
وتخطط الشركة لإجراء سلسلة من الاختبارات قبل إطلاق القطار للخدمة في أقرب وقت ممكن.
ويأتي هذا المشروع في إطار الخطة الرابعة عشرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين، التي تمتد من 2021 حتى 2025.
حيث تم إعداد المواصفات التقنية لثلاثة عشر نظامًا فرعيًا بحلول نهاية عام 2022، وتم إجراء عدة تجارب بحثية أولية، مع توقعات بإكمال العمل على المشروع في العام المقبل.
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