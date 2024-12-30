شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكشف عن نموذج اسرع قطار عرفه التاريخ والان مع التفاصيل

قدمت شركة السكك الحديدية الصينية (CR) نموذجًا أوليًا لقطار CR450 فائق السرعة، الذي يصل سرعته إلى ما بين 400 و450 كيلومترًا في الساعة.

وأعلنت الشركة عبر بيان رسمي على منصة WeChat، أن هذا القطار الجديد سيعمل على تحسين كفاءة النقل في البلاد بشكل كبير في المستقبل القريب.

تشير الخصائص التقنية للقطار إلى وجود مسافة كبح أقصر، وثبات أكبر، ونظام تحكم محسن، مما يعزز من مستوى الأمان والراحة وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بالقطارات الأخرى.

ويعكس القطار CR450 قوة الصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى إنتاج المعدات عالية التقنية. وتخطط الشركة لإجراء سلسلة من الاختبارات قبل إطلاق القطار للخدمة في أقرب وقت ممكن.

المواصفات التقنية الأولية للقطار الكهربائي CR450 تم نشرها من قبل السكك الحديدية الوطنية الصينية في يناير من العام الماضي. ويأتي هذا المشروع في إطار الخطة الرابعة عشرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين، التي تمتد من 2021 حتى 2025.