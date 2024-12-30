شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان أحمد عدوية بعد صراع مع المرض.. ما لا تعرفه عن نجم الأغنية الشعبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحل الفنان أحمد عدوية نجم الأغنية الشعبية منذ قليل عن عمر ناهز 79 عاما بعد نجاحات كبيرة. ​​ احمد محمد مرسى العدوي وشهرته أحمد عدوية مغنى شعبى مشهور - ولد ف مخي المنيا في 26 يونيه 1945. -بدأ رحلته مع الغناء سنه 1969 في شارع محمد على في قهوة الآلاتية. - غنا في الأفراح والحفلات من سنة 1972 - غنى العندليب عبدالحليم حافظ أغنية عدوية «السح الدح امبو» وغنا عدوية أغنية عبدالحليم حافظ «خساره خساره» - تجوز منذ سنة 1976 ولديه ولد وبنت. ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين في فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضًا بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

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