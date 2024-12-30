شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسي مصري بارز يطلق تحذيرا خطيرا ويكشف عن أخطر مخطط إسرائيلي يستهدف اليمن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حذر خبير سياسى مصري بارز من مخطط إسرائيلي للسيطرة على اليمن بدعم أمريكي وغربي معتبرا ان إسرائيل استغلت هجمات الحوثيين ذريعة لتنفيذ مخطط توسعي يمتد من لبنان إلى سوريا وصولا إلى اليمن.

وأكد الخبير السياسي المصري البارز الدكتور “رضا عبد السلام ” والذي كان يشغل منصب محافظ محافظة الشرقية بمصر في تسجيل مرئي مطول : ان الدور جاء على اليمن بعد لبنان وسوريا في إطار مخطط إسرائيلي توسعي يهدف إلى توسيع النفوذ وتحقيق حلم “إسرائيل الكبرى ” .

ولفت إلى ان مواجهة إسرائيل يحتاج لاستراتجية عسكرية ذكية وقدرات نوعية وليس عبر شن هجمات صاروخية من على بعد 2000 كيلو متر كما يفعل الحوثيين الذين قدموا لإسرائيل الذريعة المثالية لتنفيذ مخططاتها التامرية على اليمن والمنطقة.

وأشار الدكتور “رضا عبد السلام ” ان المخطط الإسرائيلي المحاك ضد اليمن اخطر وأكبر بكثير من مجرد رد عسكري على هجمات الحوثيين معتبرا ان الهدف الغير معلن يتمثل في توسيع نفوذ إسرائيل ليمتد إلى اليمن والسيطرة على مقدرات هذا البلد العريق ليس عبر الاحتلال المباشر ولكن عبر الهيمنة الغير مباشرة.

وأشار الدكتور “رضا عبد السلام ” ان المخطط الإسرائيلي المحاك ضد اليمن اخطر وأكبر بكثير من مجرد رد عسكري على هجمات الحوثيين معتبرا ان الهدف الغير معلن يتمثل في توسيع نفوذإسرائيل ليمتد إلى اليمن والسيطرة على مقدرات هذا البلد العريق ليس عبر الاحتلال المباشر ولكن عبر الهيمنة الغير مباشرة.

ودعا الخبير السياسى المصري البارز الى موقف عربي واسلامي مساند لليمن كدولة استراتيجية في المنطقة والتنبه للمخطط الإسرائيلي الذي بدأ تنفيذه في اليمن.