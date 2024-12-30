شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادي عسكري حوثي بارز في مواجهات مع القوات الجنوبية في جبهة الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر محلية في محافظة الضالع، أن قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإرهابية، لقي مصرعه خلال مواجهات بجبهة حجر شمال الضالع. ونقلت قناة عدن المستقلة، أن القيادي الحوثي يدعى عبدالحليم عبدالرحمن حمود هاشم، لقي مصرعه أثناء مواجهات عسكرية مع القوات المسلحة الجنوبية في جبهة حجر شمال الضالع. ويشغل عبدالحليم هاشم منصب رئيس قسم المتابعة والرصد في إدارة التدريب والتمكين الاقتصادي لِما يُسمى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء التابعة للمليشيات الإرهابية.. مشيرة إلى أن هاشم من أبرز القيادات التي عملت على تنسيق العمليات الميدانية وتقديم الدعم للحوثي في الجبهات.





كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قيادي عسكري حوثي بارز في مواجهات مع القوات الجنوبية في جبهة الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.