شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق عن عمر يناهز الـ100 عام والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
ذكرت وكالة «رويترز»، أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الحائز على جائزة نوبل للسلام توفي، الأحد، عن عمر ناهز 100 عام
و كان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أدلى بصوته، في الانتخابات الأمريكية 2024، بعد تجاوز عمر المائة عام.
وأكد مركز كارتر، في بيان له، أن الرئيس السابق أدلى بصوته عبر البريد.
وأدلى «كارتر» بصوته، بعد أسبوعين فقط من احتفاله بعيد ميلاده المائة في أول أكتوبر في منزله في بلاينز، بولاية جورجيا، حيث يقيم في دار لرعاية المسنين.
وقال ابنه تشيب كارتر لوكالة الأسوشييتد برس متحدثا عن والده: «إنه متابع جيد».
وأضاف: «سألت والدي قبل شهرين إذا كان يحاول العيش حتى يبلغ 100 عام، فقال: لا أنا أحاول العيش للتصويت لكامالا هاريس».
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