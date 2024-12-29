شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يخضع لعملية جراحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أن رئيس الوزراء سيدخل المستشفى، الأحد، لاستئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناجم عن تضخم حميد.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان أن نتانياهو البالغ 75 عاما أجرى فحصا في مستشفى هداسا، الأربعاء، حيث تم تشخيص "إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا".

وأضاف البيان أنه "نتيجة لذلك، سيخضع رئيس الوزراء لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا غدا".

وكان نتانياهو قد خضع لعملية جراحية، في مارس الماضي، لعلاج فتق، وفق ما أفاد مكتبه وقتها، وفي جويلية من العام الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.

وتأتي هذه العملية فيما يتواصل العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا.