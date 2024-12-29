شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة امرأة مُختطفة وعليها آثار تعذيب في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عُثر اليوم على جثة المواطنة فاطمة عايش أحمد، البالغة من العمر 45 عامًا، في منطقة دخنان شمال غرب مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، وذلك بعد أسابيع من اختطافها من مخيم للنازحين.

وأفادت مصادر محلية بالعثور على جثة الضحية وعليها آثار تعذيب واضحة، ما يثير مخاوف جدية بشأن ملابسات وفاتها. وكانت فاطمة عايش أحمد قد اختُطفت من منزلها في مخيم مركوضة بقرية الشجيرة بتاريخ 9 ديسمبر الجاري.

وقامت الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة صنعاء بنقل الجثة إلى المعمل الجنائي في مدينة الحديدة لإجراء المزيد من الفحوصات والتحقيقات، بهدف تحديد سبب الوفاة وكشف ملابسات الجريمة.

يُذكر أن محافظة الحديدة تشهد وضعًا إنسانيًا صعبًا نتيجة للصراع الدائر في اليمن، حيث يعيش آلاف النازحين في مخيمات تفتقر إلى الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناتهم ويجعلهم عرضة لمخاطر مختلفة.

وتُضاف هذه الحادثة المأساوية إلى سلسلة التحديات التي يواجهها السكان في هذه المنطقة.