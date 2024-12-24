شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشافات أثرية جديدة.. الديناصورات عاشت في دولة عربية قبل نحو 72 مليون سنة والان مع التفاصيل

كشف عالم الآثار الدكتور علي الغبان عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية الهامة التي تسلط الضوء على تاريخ الجزيرة العربية العريق كمهد للحضارات الإنسانية. وتشير هذه الاكتشافات إلى أن المنطقة كانت مركزاً مهماً للإنسان على مر العصور.

وأوضح الغبان أن السعودية تحتضن أقدم بقايا بشرية عُثر عليها في منطقة تيماء، والتي تعرف باسم "عقلة أصبع"، ويصل عمرها إلى نحو 90 ألف سنة. وتعتبر هذه البقايا دليلاً على وجود الإنسان في المنطقة منذ العصور القديمة.

كما أشار الغبان إلى موقع "الشويحيطية" شمال الجوف، الذي يحتوي على مستوطنات وأدوات حجرية تعود إلى العصر الحجري القديم، حيث تعود تلك الأدلة إلى أكثر من مليون و300 ألف سنة، مما يعكس غنى التاريخ البشري في الجزيرة العربية.

وتحدث الغبان عن التحولات البيئية التي شهدتها الجزيرة العربية، حيث كانت في فترة ما قبل التصحر غنية بالغابات والبحيرات والأنهار، مؤكداً أن الديناصورات عاشت على أراضي المملكة قبل نحو 72 مليون سنة، خاصة في منطقة نيوم الحالية.

وأجاب الغبان على سؤال حول وجود الديناصورات في الجزيرة العربية، موضحاً أن المملكة تحتوي على عظام أحافير لديناصور يعرف بديناصور "مدين"، مما يؤكد تنوع الحياة في تلك الفترات التاريخية.