شكرا لقرائتكم خبر عن البروفيسورالشرجبي تمثيل رفيع لليمن في المؤتمر العالمي الـ13 لجراحة بموسكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - br /> .........

في خطوة بارزة تعكس الدور الريادي للجمهورية اليمنية في المجال الطبي يشارك البروفيسور اليمني محمد الشرجبي استشاري جراحة التجميل في المؤتمر العالمي الثالث عشر لجراحة الحروق و التجميل وزراعة الشعر وبمناسبة العيد ال 30 لتأسيس الجمعية الروسية لجراحة التجميل الذي يُعقد في العاصمة الروسية موسكو

حيث يُعتبر المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 40 مشاركًا من مختلف أنحاء العالم وأكثر من 80 مقاطعة روسية من أبرز الفعاليات العالمية في مجال جراحة التجميل.

وفي إطار فعاليات المؤتمر أجرت القناة الروسية الرسمية والمجلة الدورية للجمعية الروسية لجراحة التجميل مقابلة حصرية مع البروفيسور الشرجبي حيث سلط الضوء على أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والابتكارات في هذا المجال الطبي المتخصص

كما قدم البروفيسور محمد الشرجبي الشكر والثناء للجمعية الروسية لجراحة التجميل بمناسبة العيد ال 30 من التاسيس لها على دورها العالمي المتفرد عالميا في المجال و التي هو عضو فيها وللأصدقاء الروس على حسن تنظيم المؤتمر والاستقبال المتميز وكرم الضيافة مؤكداً أن موسكو أصبحت اليوم مركزًا عالميًا للابتكار والجمال في جراحة التجميل وأنها أصبحت عاصمة الجمال والتجميل العالمي

ويعد البروفيسور محمد الشرجبي من الأسماء البارزة في مجال جراحة التجميل والجراحة الترميمية في منطقة الشرق الأوسط وله إسهامات كبيرة في تطوير هذا التخصص من خلال أبحاثه العلمية وأوراق العمل في كثير من المؤتمرات والفعاليات الدولية والعربية

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