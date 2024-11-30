شكرا لبحثكم عن خبر نقابة موظفي «كاك بنك» تنظم لقاءً تعارفيًا وترفيهيًا لموظفي البنك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

نظمت نقابة موظفي بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» عدن، لقاءً تعارفيًا وترفيهيًا لموظفي البنك، برعاية القائم باعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي، الاستاذ/ حاشد الهمداني.

وشهد اللقاء حضورًا لافتًا من قبل موظفي البنك من مختلف الادارات والفروع، حيث تم تنظيم مجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهية والألعاب لضمان خلق جو من المرح والتفاعل.

وتأتي هذه المبادرة من قبل نقابة الموظفين في إطار تعزيز روح التعاون والتواصل بين موظفي «كاك بنك».

وخلال اللقاء، ألقى ادهم عزام خليفة رئيس نقابة الموظفين في «كاك بنك» كلمة ترحيبية، أشار فيها إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز العلاقات بين الموظفين وبناء فريق عمل متماسك ورفع المعنويات للموظفين، كما تم تناول موضوعات تتعلق بتطوير البيئة الوظيفية ودور النقابة في دعم مصالح الموظفين وحل مشاكلهم.

تخلل اللقاء أيضًا تقديم وجبة عشاء ومشروبات، مما أضاف لمسة من الألفة والود بين الحضور، وعبّر الموظفون عن سعادتهم بهذا اللقاء وشكرهم لقيادة البنك مؤكدين على ضرورة تنظيم المزيد من الفعاليات الاجتماعية واللقاءات الجماعية في المستقبل.