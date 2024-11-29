شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك: ما هي 6 أطعمة أساسية تخفض مستوى الكوليسترول في الدم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تعلم أن بعض التعديلات البسيطة على نظامك الغذائي، إلى جانب ممارسة الرياضة، قد تُساعدك في خفض مستوى الكوليسترول بالدم.





أوضح الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك"، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، أن هناك 6 أطعمة أساسية يجب أخذها في عين الاعتبار.. وتشمل:

حبوب الشوفان ونخالة الشوفان والأطعمة الغنيّة بالألياف

يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، تُقلّل من مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو ما يُعرف بـ"الكوليسترول الضار". وتوجد هذه الألياف القابلة للذوبان أيضًا في أطعمة مثل البقوليات، وكرنب بروكسل، والتفاح، والكمثرى.

الأسماك وأحماض أوميغا 3 الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية على مستويات عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي يمكن أن تُقلّل من الدهون الثلاثية، وهي من أنواع الدهون الموجودة في الدم. ويمكن أن تساعد أيضًا على خفض ضغط الدم، وتقليل احتمال الإصابة بجلطات دموية. أما الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل لنوبات قلبية، فقد تُقلّل أحماض أوميغا-3 الدهنية من احتمالات الموت المفاجئ لديهم.

الأفوكادو

يُعدّ الأفوكادو من المصادر الجيّدة للعناصر المُغذّية والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبَّعة.

اللوز وأنواع المكسرات الأخرى

يُساعد اللوز، وغيره من أنواع المكسرات، في تحسين مستوى الكوليسترول بالدم. وكشفت الدراسات أن الجوز يمكن أن يساعد في حماية القلب وتقليل احتمالات إصابة مرضى القلب بنوبات قلبية.

وتحتوي جميع المكسرات على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك يمكن إضافة حفنة منها إلى السلطة أو تناولها كوجبة خفيفة.

زيت الزيتون

يُقلّل زيت الزيتون البكر الممتاز من احتمالية الإصابة بنوبات قلبية، وفقًا للموقع الإلكتروني "مايو كلينك" في أمريكا.

بروتين مصل اللبن

أظهرت الدراسات أن تناول بروتين مصل اللبن كمُكمّل غذائي يُقلّل من قيم البروتين الدهني منخفض الكثافة، والكوليسترول الكلي، وضغط الدم.