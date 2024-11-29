شكرا لقرائتكم خبر عن 3300 مريضآ أستفادوا من صرف العلاجات المجانية التي يقدمها بنك الدواء وفجر الأمل خلال النصف الاول من العام الجاري. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افتتح بنك الدواء اليمني ومؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الإجتماعية في مدينة تعز اواخر العام الماضي صيدلية لامراض القلب والضغط والسكري تقوم بصرف العلاجات المجانية لهؤلا المرضى بكل يسر وسلاسة..

وقد قدمت الصيدلية خدماتها في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعانيها ابناءمدينة تعز جعلت الكثيرين يعجزون عن توفير لقمة العيش فضلآ عن العلاج

القائمين على الصيدلية قالوا أن اكثر من 3300 مريضاً ومريضة استفادوا من صرف العلاجات المجانية لهم عبر التوزيع الطارئ من الصيدلية وعبر الدعم المقدم للمراكز الصحية والمستشفيات وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري وناشدوا رجال الخير دعم الصيدلية كما توجهوا بالشكر الجزيل للداعمين وعلى رآسهم رجل الأعمال الأستاذ ابوبكر احمد عبدالله الشيباني - رئيس مجلس إدارة شركة التكامل الدولية المحدودة،

وشركات الأدوية المساهمة في تقديم العلاجات بصورة دورية.

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