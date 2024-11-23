عدن..قوات الانتقالي تفرج عن شاب من أحد سجونها بعد أيام من فقدانه

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، سراح الشاب "وليد محمد شاهر سعيد"، من أحد سجونها، بعد أيام من اعتقاله بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقالت أسرة الشاب وليد لـ "يمن شباب نت"، إن قوات الانتقالي في قسم شرطة الشيخ عثمان بعدن كانت تحتجز ابنهم المفقود.

وأضافت الأسرة، أن شرطة الشيخ عثمان أبلغتهم بأن ابنهم كان محتجزاً لديها للاشتباه به، قبل أن تطلق سراحه لاحقاً.

وكانت أسرة الشاب وليد، قد قالت في بلاغ إن ابنها اختفى مساء يوم الاحد 17 نوفمبر الجاري، بعد خروجه من منزله في منطقة الشعب بمديرية البريقة غربي العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت الأسرة في بلاغها، أن وليد خرج للعمل في "دباب دايو" أزرق اللون يحمل لوحة رقم "41875"، مطالبة من الجميع بمساعدتها في البحث عن ابنها.