شاب يُنهي حياة والدته طعنًا بآلة حادة في أحد الأحياء بمدينة "عدن" 

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم شاب مساء الأربعاء، على إنهاء حياة والدته طعنًا بسكين في أحد الأحياء السكنية بمديرية المنصورة شمال العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن شابًا يدعى "عبدالله الرفاعي" 20 عامًا، أقدم على طعن والدته عدة طعنات، وذلك في حي بلوك 29 في مديرية المنصورة.

وأوضحت المصادر، أن الأم وتدعى "حواء" نقلت إلى مستشفى الوالي لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة نتيجة النزيف الحاد، مشيرة إلى أنه تم القبض على الجاني.

ولم تذكر المصادر الأسباب التي دفعت الجاني لارتكاب جريمته.

وتشهد اليمن ارتفاعا ملحوظا في أعداد الجرائم الأسرية، نتيجة استمرار الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي، اضافة إلى انتشار السلاح، والحبوب المخدرة.