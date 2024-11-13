صحة مأرب: مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بؤرة رئيسية لنقل الأوبئة إلى المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الدكتور أحمد العبادي، مدير مكتب الصحة والسكان في محافظة مأرب (شرقي اليمن)، أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تعد بؤرة رئيسية لانتقال الأمراض والأوبئة للمحافظة، مع انتقال الوافدين إليها باستمرار.

وأضاف الدكتور العبادي في تصريح خاص لـ "يمن شباب"، أن الفرق الميدانية التابعة لمكتب الصحة في المحافظة رصدت معظم الحالات المصابة بالكوليرا والدفتيريا والسعال الديكي والحميات المختلفة كانت قادمة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي تنتشر فيها تلك الأمراض نتيجة منع المليشيا لقاحات التحصين.

وأشار إلى أن مستشفيات المحافظة استقبلت منذ بداية العام الجاري نحو 1200 حالة إصابة بالكوليرا وتماثلت للشفاء بعد خضوعها للعلاج، فيما تم تسجيل 624 حالة بالحصبة، و143 حالة بالدفتيريا منها 7 حالات وفاة مرتبطة بالمرض.

وتحتضن محافظة مأرب أكثر من مليوني نازح من عموم المحافظات اليمنية الذين فروا من بطش مليشيا الحوثي وتداعيات الحرب المستمرة في البلاد منذ عشر سنوات، ويعيش معظمهم داخل المخيمات في ظروف معيشية وصحية صعبة.