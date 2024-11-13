مليشيا الحوثي تدشن العمل في نقطة جبايات جديدة بالمدخل الشمالي لصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت مليشيا الحوثي، العمل في نقطة جبايات جديدة بالمدخل الشمالي للعاصمة صنعاء، وذلك في إطار حملات الجباية التي تستهدف بها التجار في مناطق سيطرتها.

وقال مصدر عامل في قطاع النقل الثقيل، إن مليشيا الحوثي دشنت مساء أمس العمل في ميزان الأزرقين شمالي صنعاء.

وأبدى التجار وسائقو النقل الثقيل تذمرهم من تعدد الجبايات التي تفرضها المليشيا عليهم تحت مسميات مختلفة، مشيرين إلى أن من شأن ذلك أن يضيف أعباء جديدة عليهم سيدفع ثمنها المواطن البسيط.

والميزان الجديد سيضاف إلى عشرات الميازين المحورية التي أنشأتها المليشيا الحوثي في مداخل المحافظات، وعلى طول الطرقات في المناطق التي تسيطر عليها.

وشكلت هذه الميازين عبئا كبيراً يرهق التجار، ويزيد من غلاء الأسعار، ويحد من الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.