حضرموت..مقتل جندي وإصابة آخر في عملية طعن بالمكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - قائد المنطقة الثانية وأفراد من نقطة بلفقيه ـ ارشيفية

قتل جندي وأصيب آخر من أفراد لواء النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، في عملية طعن بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن).

ونعت المنطقة العسكرية الثانية والسلطة المحلية بالمحافظة في بيانين منفصلين، المساعد أول (سعيد عبدالله طالب بارجاش) الذي توفي مساء أمس متأثراً بإصابته بحادثة طعن في نقطة بلفقيه العسكرية بالمكلا.

وأوضحت بيانات النعي أن الجندي ـ الذي تربطه علاقة قرابة مع قائد المنطقة الثانية ـ كان قد تعرض لعملية طعن جبانة وغادرة إلى جانب زميله (عمر سعيد بادبيس)، أثناء ماكانا يؤديان واجبها العسكري في النقطة صباح أمس.

وبحسب بيانات النعي فقد تم القبض على الجاني، ولاتزال التحقيقات معه جارية لمعرفة دوافع الجريمة.

وقدم قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، ومحافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي، التعازي لأقارب وذوي الجندي، كما وجه المحافظ بن ماضي بإيلاء الجندي "بادبيس"، الرعاية اللازمة للتشافي من إصابته جراء الاعتداء الآثم.

وجاءت الحادثة بعد أربعة أيام من مقتل ضابطين سعوديين وإصابة ثالث في هجوم نفذه أحد أفراد اللواء 135 مشاة داخل مقر قوات التحالف العربي بسيئون.