وفاة ستة أشخاص جراء سقوط شاحنة من منحدر جبلي في محافظة حجة 

المنامة - ياسر ابراهيم -

توفي ستة أشخاص، الثلاثاء؛ جراء سقوط شاحنة من منحدر جبلي، في محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن ستة أشخاص بينهم امرأة وطفلها لقوا مصرعهم؛ جراء سقوط شاحنة نقل صغيرة كانوا على متنها، من منحدر جبلي إلى هاوية سحيقة في منطقة "سودان" الواقعة بين صنعاء وحجّة.

وحسب المصادر، فإن الشاحنة انقلبت في المنعطف الجبلي، قبل أن تهوي إلى قعر الجبل، ما أدى إلى وفاة من كانوا على متنها.

وشهدت الفترة الأخيرة تناميًا متصاعدًا للحوادث المرورية والطرق في اليمن؛ جراء انهيار الطرقات، وعدم صيانتها في المناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثيين.

وكشفت إحصائية لوزارة الداخلية اليمنية، نهاية أكتوبر الماضي عن وفاة 10 أشخاص على الأقل نتيجة الحوادث المرورية كل يوم في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ووصفت وزارة الداخلية اليمنية هذه الحوادث "بأنها حرب خفية يواجهها المجتمع".