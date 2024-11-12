صنعاء.. زينبيات الحوثي يبطشن بطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا 

المنامة - ياسر ابراهيم - جامعة العلوم الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء



قالت وسائل إعلام محلية إن كتيبية زينبيات بقيادة "إنصاف الشامي وعائشة الشامي" سيطرت على سكن طالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا للبنات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء.

وحسب المصادر فإن زينبيات الحوثي أجبرن 50 طالبة من مغادرة السكن والجامعة، وفصل بعضهن بتُهمة محاولتهن الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر ورفع العَلَم الجمهوري.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت مصادر أكاديمية وأخرى حقوقية، إن الطالبات يتعرضن لانتهاكات متواصلة من قبل زينبيات الحوثي، زادت حدتها منذ سبتمبر الماضي.

ووفق المصادر، فإن الزينبيات وجدن أعلامًا وطنية في أغراض الطالبات بعد إخضاعهن للتفتيش، وعوقبوا بختم ملفاتهن بختم خاص، بموجبه تم الفصل في وقت لاحق للطالبات.

وذكرت المصادر أن طالبات الطب تم إيقافهن بعد تعرضهن لهجوم من الزينبيات بعد أن وجدوا ملصقات أعلام وطنية في سيارتتهن الخاصة.

وأفادت أن الطالبات تعرضن مؤخراً لاعتداءات جسدية ولفظية وتهديدات بالطرد من الشامي ومن معها من الزينبيات، وهو ما يتطلب تدخلاً لإيقاف الاعتداءات ومحاسبة المتورطين.