إصابة مواطنين في قصف لمليشيات الحوثي بطيران مسيّر على سيارة غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم -

أصيب مواطنان اثنان، اليوم الثلاثاء، بقصف شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بطائرة مسيّرة استهدف سيارة مدنية غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية شنت قصفًا مدفعيًا بطائرة مسيّرة استهدف سيارة نوع "هيلوكس غمارتين"، أثناء مرورها في طريق ترابي غربي محافظة تعز.

وذكرت أن القصف أسفر عن إصابة اثنين مدنيين من أسرة واحدة كانوا على متن السيارة، وهما "صلاح عبده حمادي عبده حسن، وأدهم عبدالرحمن عبده حسن".

وأشارت المصادر إلى أنه جرى إسعاف المصابين إلى أحد المستشفيات في مدينة المخا لتلقي العلاج.

والإثنين، قال محور تعز العسكريإن مليشيا الحوثي الإرهابية، عاودت خلال الأيام الثلاث الماضية تصعيدها العسكري في الجبهات المحيطة بالمدينة وجبهات مديريتي جبل حبشي ومقبنة، ومنطقة الكدحة في الريف الغربي للمحافظة.

وأوضح أن عليات التصعيد الحوثية شملت "تنفيذ أعمال هجومية واستهداف مواقع الجيش بمختلف الأسلحة بالإضافة الى استحداث مواقع جديدة وانشاء تحصينات عسكرية، وحشد للقوات، والأسلحة والمعدات".

وأشار إلى أن معارك عنيفة دارت يوم الأحد، واستمرت لعدة ساعات، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بين قواته ومليشيا الحوثي شمال شرق المدينة إثر محاولة تسلل لعناصر المليشيا تمكن الجيش من التصدي لها، كما تصدت قواته لمحاولة تسلل اخرى في جبهة عصيفرة شمالي المدينة.